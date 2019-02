Martina La Peligrosa: la cuota colombiana en Viña del Mar

Entre el 24 de febrero y el 1 de marzo se realizará en Valparaíso una nueva edición de Viña del Mar, sin duda, uno de los festivales más halagados, aplaudidos y esperados por el público latino. Cada año pisan el escenario de este festival artistas de todo tipo: desde los más reconocidos, hasta quienes se están enfrentando por primera vez a la adrenalina y la emoción de tocar en este lugar. Justamente, esas son las emociones que recorren el cuerpo de Martina La Peligrosa, quien hará su debut en el festival. Publimetro habló con ella sobre esta presentación y las expectativas que tiene respecto al "Monstruo de la Quinta Vergara".

¿Cuál será el papel de Martina La Peligrosa en Viña del Mar?

Hay muchas maneras de estar en Viña del Mar. Hay muchos artistas que por su recorrido y su catálogo musical son invitados a ser parte del festival y hacer una presentación. Yo en cambio hago parte de la competencia, que se divide en dos categorías: una internacional y otra folclórica. Yo la verdad estoy muy emocionada porque es una gran oportunidad, sin duda, es uno de los escenarios más importantes y muchos artistas soñamos con estar ahí, al mismo tiempo que sabemos lo aterrador que es enfrentar a este "monstruo".

¿La preparación para este festival se da antes de llegar a Chile, o cuando ya se ha visto el escenario?

Esto requiere una preparación tanto física, como mental. En Colombia he estado entrenando todos estos días, pero no he tenido ensayos porque lo haré ya cuando esté en Viña, ya que la banda con la que tocaré la pone el festival. Así que tendremos unos días para preparar una canción, y la elegida fue Tu culpa, mi último sencillo.

¿Por qué la elección de ese tema?

Tu culpa es una canción que me representa de muchas maneras. Siento que hay un momento muy importante ahora con las mujeres dentro de la música, y este tema tiene ese contenido de empoderamiento femenino. También es una canción alegre, tiene toda esa energía que caracteriza de alguna manera mi música, con esos ritmos del Caribe que hacen vibrar a la gente. Y finalmente, siento que la letra podría hacer que el público se conecte, pues todos hemos tenido, en algún momento, una persona a la cual echarle la culpa.

¿Veremos una nueva versión de Tu culpa en Viña del Mar?

Va a ser una versión un poco diferente, ya que ellos exigen un mínimo de tiempo que son tres minutos. Por ahora no puedo contar con exactitud cómo será todo, pues finalmente todavía no sé a qué clase de escenario me enfrentaré, pero estaré contando todo a través de mis redes. Esa es una de las partes que más me emociona, pues tendré músicos diferentes, y quiero ver de qué manera pueden innovar y hacer que esta canción sea más grande.

El asistir al festival no tiene solo que ver con una presentación, también con otra serie de eventos que no muestran las cámaras. ¿Cuáles son?

Sí, son varios eventos alrededor. Por ejemplo, todos los días tendré ensayos, primero con la banda, luego con los bailarines, y finalmente con la banda y los bailarines. Y en medio de esos ensayos, el resto de las artistas y yo tendremos encuentros con los medios de comunicación, un cóctel, y finalmente, una alfombra roja.

"Mi presentación se tratará de divertirnos y poder compartir lo mejor a través de la música", Martina La Peligrosa.

¿Qué pasará con Martina La Peligrosa después de Viña del Mar?

Viña es un gran inicio de año, y generalmente conmigo, como empieza el año, así mismo termina, así que estoy muy emocionada por eso. Este año pretendo abrir puertas a otros países, quisiera llegar más allá con mi música, así que me estoy preparando para eso. Tengo temas nuevos, y aunque vivo con ansiedad por estrenarlos, aún no puedo mostrarlos. Vamos a ir dándolos a conocer poco a poco y posiblemente a final del año estrenaremos un nuevo disco. Pero todo eso lo sabrán en mis redes sociales.

Justamente, las redes sociales son otra parte de la vida Martina La Peligrosa, que alejada de lo tradicional, escribiendo o subiendo fotos, se le ha medido a hacer contenido que muestra otra faceta suya…

A mí me gusta todo ese rollo del entretenimiento y la verdad es que las redes sociales son muy necesarias para conectar con todo tipo de gente, en otros lados del mundo. Yo he pasado por todo: desde clases de maquillaje, hasta cursos de cordobés, obviamente todo eso mezclado con la música, que es mi prioridad. Me gozo las redes sociales, siento que despiertan un lado creativo.

Hace poco fue tendencia en la web por un homenaje a Fernando Gaitán, luego de conocerse su fallecimiento…

Fue algo que nació de un día para otro y quise hacerlo con mucho respecto y amor, porque definitivamente Betty, la fea fue algo que nos marcó a muchas generaciones de colombianos, y se convirtió, paradójicamente, en la cara bonita para mostrar afuera.

¿Hay otros proyectos a futuro relacionados con las redes sociales?

Este año quiero ofrecer mucho contenido musical. Normalmente hay varios aspectos que la gente no ve, ni conoce, entonces sí quiero contarles cómo se producen las canciones, registrar todos esos momentos previos a cada show, ver cómo me preparo, cómo me arreglo, las pruebas de sonido, y en general, todo lo que pasa para que un show salga a la perfección. Hemos venido haciendo ese ejercicio con la gente y ha recibido buenos comentarios.

