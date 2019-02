5 estrenos musicales para bailar luego de San Valentín

Febrero pasa el Día de San Valentín con bastantes estrenos para bailar –solos o acompañados–. Esta vez nos topamos con más propuestas de todas partes del mundo, que también invitan al baile, pero con beats que no necesariamente suenan a reguetón.

Forever Alone – Paulo Londra

Una de las caras del trap argentino vuelve a sonar este año luego del éxito de Adán y Eva con una letra honesta en la que habla de sus amistades, sus amores y su familia. El video de esta canción, publicado el pasado 13 de febrero, ya suma 16 millones de reproducciones.

Pretend – CNCO

La agrupación masculina se encuentra de gira por Estados Unidos, donde gracias a canciones como Reggaeton lento han conseguido una fanaticada fiel. Esta canción, mitad inglés y mitad español, fue descrita por CNCO como una “unión” entre el mundo anglo y el latino.

No Drama – Irie Kingz

El dúo sanandresano, conformado por los hermanos Oliva y Yeyo, tiene un sonido que ha sido catalogado como ‘Island beats’. Luego de un fructífero 2018, donde incluso cantaron con artistas como Maía, los isleños regresan con esta canción e invitan a dejar el drama de lado.

Tudo Bom – Static & Ben El ft. J Balvin

La banda israelita acumula más de 350 millones de reproducciones globales, y ahora llega con un sencillo de sonido funk brasileño que combina tambores de la música del medio oriente. Balvin es la cuota latina de la canción, donde pone las líneas en español.

Break Up with Your Girlfriend-Ariana Grande

La cantante estadounidense pasó por una montaña rusa de emociones recientemente, y eso se ha notado en su música, donde ha expresado abiertamente sus ideas más irreverentes. Break Up with Your Girlfriend (i’m bored) no es la excepción con un sonido pop y trap.

