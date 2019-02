Ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Please Me, la nueva canción de Cardi B y Bruno Mars.

La pareja vuelve a participar en un tema luego del éxito del remix de Finesse, tema que hace parte del último disco de Mars.

Este lanzamiento fue anunciado en las redes sociales de ambos artistas el pasado miércoles como una sorpresa para todos sus fanático, a su vez que se convirtió en el regreso de Cardi B a la red social Instagram.

Please Me cuenta con la producción del propio Bruno al lado de The Stereotypes y nos deja escuchar la mezcla perfecta entre el hip hop, el pop y el rhythm and blues.

La reciente ganadora del Grammy en la categoría de mejor álbum de Rrap por Invasion Of Privacy y denominada nueva reina del hip hop femenino, ha hecho parte del 24k Magic World Tour de Mars con el cual ha recorrido gran parte del globo.

Sin embargo, debido a su embarazo la rapera canceló su participación en la gira, aunque trinó que se verían pronto de nuevo en tarima y con alguna nueva canción,y hoy eso es una realidad.

