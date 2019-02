Kim Kardashian reconoce que padece un terrible enfermedad en su piel

Un error del portal británico Daily Mail ha causado revuelo en redes sociales. En un común posteo informativo, el medio indicó que Kim Kardashian sufría de "mala piel", lo que generó una reacción por parte de la empresaria.

"La magnate del maquillaje Kim Kardashian sufre un mal día de piel antes del seminario de belleza de la clase magistral", fue el tuit que emitió Daily Mail.

Pero rápidamente contestó la 'socialite' y aclaró: "Es psoriasis en toda mi cara". Kim Kardashian contó con el respaldo de sus seguidores tras pronunciarse en Twitter.

It’s psoriasis all over my face. 😢 https://t.co/E94lI7mfDG

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 5, 2019