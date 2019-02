Luego de su eliminación de La agencia, habló de este y más temas. Este era el nombre de Mara cuando aún era un hombre.

La modelo estuvo este viernes en Día a Día, contando detalles hasta ahora desconocidos de su transformación.

La exparticipante del reality reveló, entre otros aspectos, que antes de ser mujer se llamaba Kevin.

También contó por qué decidió el nombre de Mara luego de finalizar su transformación de hombre a mujer:

“Eso fue complicado, porque me decían: ‘¿cómo te llamas?’, y yo me quedaba así [muda], entonces sí empecé como a indagar… y soy una persona que ama el mar. Me encanta el mar, la vida marina me encanta, me encanta bucear”.

Asegura que cambiar sus papeles no fue tarea fácil, pues hasta tuvo que viajar para lograrlo:

“Yo nací en Estados Unidos, entonces allá fue que tuve que empezar todo el registro civil, a cambiar todo, para cambiar todo aquí en Colombia también”.

Junto a Andrés, Mara fue la nueva eliminada del reality de Caracol.

Sin embargo, se fue en medio de la ovación de los televidentes, y también del jurado.

Y es que hasta Franklin Ramos no pudo contener las lágrimas al verla partir.

