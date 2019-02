La peinada de Vanessa de la Torre a tuitero que quiso burlarse de ella

Una particular situación se presentó en las últimas horas. A través de una cuenta de Twitter se conoció una historia que causó revuelo y no era para menos. Allí, un joven realizó un particular denuncia. Y es que, mientras se transportaba en Transmilenio, le robaron la coca del almuerzo. Así quedó registrado el suceso.

“Me sacaron la coca del almuerzo en transmilenio :(”

Me sacaron la coca del almuerzo en transmilenio 🙁 — dani a (@kiddboy_) February 14, 2019

Como era de esperarse, las reacciones de las personas no tardaron. Infinidad de comentarios dijeron presente. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención. Teniendo en cuenta lo acontecido hace unos cuantos meses con Vanessa de la Torre en la emisión del medio día de Noticias Caracol, donde infortunadamente salió al aire con la coca de su almuerzo, una persona no desaprovechó el contexto y la nombró.

“Háblese con Vanessa de la Torre. Ella es experta en cocas de almuerzo”

Háblese con @vanedelatorre. Ella es experta en cocas de almuerzo — carlos fajardo (@fajardocarlos) February 15, 2019

El divertido comentario no pasó desapercibido. De hecho, la propia presentadora se lo tomó con gracia y respondió.

“Te mando una. Dime a dónde?”

Te mando una. Dime a dónde? — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) February 15, 2019

Es así como, si bien se desconoce la veracidad de la historia, más de uno aplaudió la humildad y hasta jocosidad con la que Vanessa de la Torre contestó.

También le puede interesar: