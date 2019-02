"Es un gran honor poder mostrarle al mundo la labor de los bomberos": Joe Minoso sobre 'Chicago Fire'

¿Qué vamos a ver de su personaje en esta nueva temporada de Chicago Fire?

Nuevamente Cruz le salvará la vida a León, y veremos muchos momentos cómicos. Como siempre, vemos cómo la familia se une para respaldarse los unos a los otros.

Este es un personaje con muchas dimensiones, sabemos que es un trabajador incansable, pero también es romántico y es gracioso, ¿cómo ha sido la interpretación de una persona con tantas facetas?

Bueno, ¿qué más puede pedir un actor de un personaje? Eso es algo de lo que más me gusta de Chicago Fire, que hacemos comedia, drama, acción, un poco de todo. Más que eso, mi personaje lo hace todo. Hay otros que no tienen tantos momentos cómicos, mucho de lo que hacen es serio, yo estoy en el medio, donde puedo darme el lujo de hacer un poco de todo, y ese es un gran regalo. Me aburriría haciendo lo mismo todos los días, más cuando llevamos 150 episodios grabados.

¿Cuál es la faceta de Joe Cruz que le gustaría explorar más adelante?

La de líder, porque cuando empecé en la primera temporada era alguien que seguía órdenes. Solo sabía hacer eso. Pero en estos años Joe es una persona que ha crecido mucho y ha empezado a creer en sí misma, que es más segura sobre sus facultades como bombero. Lo empezamos a ver tomar más liderazgo, y quiero ver más de eso. Y si las cosas van a funcionar con Chloe, me gusta la idea de ver cómo Cruz se comporta en ese ámbito de esposo y padre de familia, tal vez. Esto, porque Cruz en muchos aspectos es todavía un niño. Pero está tratando de crecer, de ser más hombre y ponerse en una posición de líder. Ojalá podamos ver de esto, Cruz en su faceta de líder y de hombre que hace lo mejor para su mujer.

¿Cómo es ese entrenamiento con bomberos para recrear las escenas de acción?

Los bomberos que ven en la serie que no hacen parte del elenco son todos reales, siempre hay alguien ahí diciéndonos si hacemos las cosas bien, o incluso se ríen cuando hacemos las cosas mal porque les gustan mucho burlarse, ¡así son los bomberos! (risas). Al comienzo fue muy duro, pues el entrenamiento de un bombero real es de seis meses a un año, pero el de nosotros fue de tres o cuatro días. Nos dio algo de miedo, porque nos metieron en una caja llena de humo donde solo se puede respirar a esta altura [señala con su mano a 30 centímetros del suelo], y nos pusieron todo el equipo. Era la primera vez que respirábamos con las máscaras. Es increíble, lo que te enseña esto es lo increíble que puede llegar a ser la labor de estos hombres y mujeres en su día a día. Cuando uno está en el fuego no se ve absolutamente nada. Cuando me preguntan si podría ejercer como bombero en la vida real siempre les respondo que no podría, ¡nunca! Yo no sé cómo ellos hacen lo que hacen, una labor totalmente desinteresada por personas que no conocen. Son muy nobles.

De todo esto, ¿cuál es el mayor aprendizaje que le han dejado los bomberos?

Que son adictos a la adrenalina, especialmente aquellos que lo hacen voluntariamente. No sé cómo lo hacen sin recibir un pago a cambio. Lo mejor es ver cómo se convierten en familia, eso es lo que son. El trabajo es el trabajo, como cualquiera, porque a pesar del peligro para ellos es un trabajo. La cosa es que ellos ven las cosas más horribles del mundo, y eso es algo que aguantan sin llevarse el drama a la casa. Por eso también son tan graciosos y tienen esta dinámica para lidiar con el estrés. Es un gran honor poder mostrarle al mundo lo que hacen ellos a diario.

8,8/10, la calificación promedio que ha recibido Chicago Fire en sitios web especializados

Siendo un actor de ascendencia latina siempre ha manifestado su intención de representar correctamente a los latinos lejos del estereotipo del narcotráfico, ¿cuál es el latino que usted representa?

Para mí lo más importante es que Cruz es un hombre a quien no le importa demostrar sus emociones. Creo que los latinos específicamente los hombres, están entrenados a no mostrar sus emociones y aguantarlo todo. Para mí eso es tóxico. Si no sabes cómo expresarse emocionalmente se puede manifestar de formas equivocadas. Es importante mostrarle al mundo que los hombres latinos pueden mostrar sus emociones sin perder "hombría". Creo que es importante que haya más representaciones del hombre latino así en el mundo, porque ayudas a acabar con un estigma.

Usted ha dicho que en el futuro le gustaría interpretar a un villano, cuéntenos de eso

Es un placer culposo. Para los actores creo que los villanos son los personajes más divertidos. Nunca piensan en nadie más que ellos mismos, son egoístas, y eso es lo más lejano de Joe Minoso que podría encontrar. Una oportunidad así sería algo que disfrutaría mucho. Uno de mis villanos favoritos es Yago, de Otelo, que para mí es uno de los más interesantes jamás creados.

Para usted, cuál es el secreto del éxito de Chicago Fire

Creo que nadie lo sabe a ciencia cierta, pero para mí es el hecho de ser una familia. Tenemos comedia, acción, drama. Hay algo para todo el mundo. A mí lo que más me gusta es cuando un fan nos dice, 'me encanta verlo, y los lo veo en familia', eso es un gran honor, tener un programa que guste a personas de todas las edades. Somos una familia dentro y fuera de la pantalla. Ninguno se cree mejor que nadie, no hay 'divas', por eso es un gran placer hacer parte de esta serie.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ