Y es que de acuerdo a un estudio realizado por los investigadores de Mindlab International, estos temas son los que mantienen con mayor equilibrio aspectos como la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria de los humanos, o por lo menos de quienes hicieron parte de su análisis. ¿Está de acuerdo?

Estas son las canciones más relajantes según los científicos

Someone Like You – Adele

Muchos han considerado que este tema en para pasar las penas de amor, pero lo cierto es que, de acuerdo a los expertos, también es capaz de tranquilizar a las personas. La canción que hace parte del segundo álbum de la artista, 21, es un tema que Adele escribió para una relación pasada y en donde su voz y el piano son los protagonistas.

Strawberry Swing – Coldplay

Una de las agrupaciones más reconocidas a nivel mundial también hace parte de este estudio. Se encuentran en este listado gracias al quinto y último sencillo de su cuarto álbum de estudio, Viva la Vida or Death and All His Friends. Una canción de cuatro minutos que además cuenta con un particular, pero gracioso video, que en YouTube suma más de 22 millones de reproducciones.

Canzonetta Sull'aria – Mozart

La música clásica no podía faltar en este listado, y el tema del intérprete proveniente de Austria fue el elegido. Esta es una canción que hace parte de Las bodas de Fígaro, una ópera de cuatro actos creada por Mozart. Considerada una de las mejores creaciones de este artista, Las bodas de Fígaro fue compuesta entre 1785 y 1786, y estrenada en Viena en 1786 bajo la dirección del propio intérprete.

Watermark – Enya

Si usted ha escuchado las canciones de esta artista, de seguro entenderá a la perfección el por qué hace parte de este listado. Y es que su sola voz es capaz de transportar a cualquiera a un mundo en paz. Para este análisis los investigadores se quedaron con Watermark, aunque de seguro se relajará con otros temas de la irlandesa, como por ejemplo, Only Time, su canción más conocida a nivel mundial.

Please Don’t Go – Barcelona

Barcelona es una banda de indie rock, y no se confunda con su nombre, pues a pesar de hacer referencia a una ciudad europea, lo cierto es que esta agrupación es proveniente de Seattle en Estados Unidos. En cuanto a la canción elegida por los científicos británicos, es un tema que hace parte del disco Absolutes, que fue lanzado en 2007 y que se compone de 13 canciones. Justamente Please Don’t Go es la que cierra esta producción discográfica.

Mellomaniac (Chill out Mix) – DJ Shah

Quien pensó que la música electrónica y los DJ's no podían hacer parte de un listado de este tipo, pues se equivocó. Y es que DJ Shah, compositor de música electrónica y productor alemán, logró ganarse un puesto dentro de los resultados de esta investigación gracias una versión más relajante de Mellomaniac. Y de seguro, si escucha la original, también logrará calmar su cuerpo y emociones.

