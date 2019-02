El detalle que muchos no han notado del cuerpo de protagonista de 'El Bronx'

View this post on Instagram

Que alegria tan grande ver materializado este sueño que con tanto esfuerzo logramos 🙏🏻, di lo mejor de mi en este proyecto tratando de demostrar que eso somos los venezolanos personas que se le miden a todos los retos que se le presentan y siempre queriendo dar lo mejor para dejar nuestro país en alto🇻🇪! Hoy fue la presentación a medios del primer capítulo de #ElBronx en Bogotá, muchísimas gracias a todos los que asistieron y nos brindaron todo su apoyo, ahora queda que todos lo reciban con el mismo cariño en sus hogares a partir de este Martes 29 a las 10pm por @caracoltv Foto Cortesía: @caracoltv Juliana Lopera @candelariaphotos Look : @pragmamoda @michellecouture7 ❤️