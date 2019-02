Muchos no quedaron contentos con el resultado. El cambio de look de Jéssica Cediel que odiaron varios de sus seguidores.

Y es que a través de una publicación en su Instagram, la presentadora mostró su nueva apariencia.

En la imagen se puede ver su cabellera mucho más oscura y con el famoso capul.

Junto a la foto publicó el siguiente mensaje: "Los cambios siempre son buenos. Vamos a jugar".

Cambio de look de Jéssica Cediel que odiaron algunos fanáticos

Aunque hubo algunos de sus seguidores que aplaudieron este cambio de apariencia, otros no dudaron en criticarla, diciéndole que no le lucía.

"No, se ve más linda rubia", "Fea, no me gustó, la hace ver muy vieja", "A mí parecer no te favorece ni el color ni el corte, pero si te sientes bien eso es lo único que importa", "Eres linda. Pero ese color y capul no te hace ver tan linda", "Una crítica constructiva… Jessi el cabello tan negro no sé", y "Se puso de moda la capul trasquilada", fueron algunos comentarios que recibió la presentadora.

En la actualidad Jéssica se encuentra en Estados Unidos trabajando como presentadora de diversos programas.

Y a la par con su trabajo en televisión, también se dedica a su empresa de productos de belleza.

