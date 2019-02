La historia fue contada por el actor Gustavo Angarita. Actor colombiano resultó herido en atraco en Bogotá.

Lo hizo en medio de una entrevista con Noticias Caracol.

Allí contó que todo comenzó cuando se movilizaba en su bicicleta por el barrio La Castellana.

Fue entonces cuando fue abordado por tres hombres.

“Al llegar a un puente peatonal, me entró la duda si lo cruzaba. Vi que no había nadie, lo crucé y cuando llegué al final del puente, los sujetos me estaban esperando”, afirmó Angarita a Noticias Caracol.

Estos sujetos le quitaron todo lo que llevaba, empezando por su bicicleta.

También le quitaron el celular, dinero y libros con los que trabaja desde hace 20 años.

Pero eso no fue todo. En medio del robo el actor resultó herido en uno de sus brazos debido a una puñalada.

Gustavo Angarita afirmó que puso el hombro, pues en realidad querían herirlo en el corazón: “Me apuñaló tirándome al corazón, yo tuve que defenderme colocando el hombro”.

Sobre el tema las autoridades aseguraron lo siguiente:

“Estamos mirando las cámaras de seguridad del sector para hacer el seguimiento y así localizar a los delincuentes”, comentó el coronel Álvaro Guerrero, comandante de la Policía de Barrios Unidos.

