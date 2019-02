Aseguró que existen, aunque no se han filtrado. Valentina Lizcano habla de sus fotos íntimas y genera controversia.

“Me imagino que se pueden filtrar porque tengo un pasado. Todas las parejas, como dice la Valdiri, nos hemos hecho un video, nos hemos tomado una foto”, dijo al programa Lo sé todo.

Hace algunos días fue Andrea Valdiri quien estuvo envuelta en un escándalo relacionado a fotos íntimas.

La modelo y bailarina afirmó que una foto junto a su exnovio, Michael Ortega, se había hecho viral en redes sociales.

Valentina Lizcano habla de sus fotos íntimas

En varios mensajes contó lo triste que estaba, y hasta culpó al jugador colombiano de haberla filtrado.

“Todos nos tomamos fotos en cuero, todos cuando vamos a culear toman fotos en cuera, eso es normal en una pareja, lo que no es normal es que tú tengas el corazón tan podrido, y tan negro, que te guste sacar la foto en cuero de tu pareja”.

Y agregó que: “Hoy no me siento muy bien, no entiendo cual es problema de hacerme daño, si yo no me meto con nadie, no me meto en la vida de nadie, no entiendo qué quiere esta persona”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

¿Usted haría lo mismo con un ser querido que pida esta despedida? 😱 Posted by Comutricolor on Wednesday, February 13, 2019