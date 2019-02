El modelo andrógino habló de su paso por el reality. Dave Castiblanco revela este secreto de La agencia.

Lo hizo en entrevista con Pulzo, y allí contó un momento que no salió en televisión:

"Fue un día que hicimos una actividad de la que teníamos que sacar de una vasija unos adjetivos positivos y negativos y teníamos que ponérselo a alguien. A mí me pusieron respetuoso, inteligente, sensual y cochino. Me lo puso David, porque dijo que cada vez que iba al baño se encontraba pelos y decía que eran míos, aunque yo le mostré que no se me cae".

Dave Castiblanco revela este secreto de La agencia

Dave fue eliminado hace algunas semanas del reality.

Y su salida se convirtió en tendencia, pues muchos no esperaban que saliera tan rápido.

Hasta hubo algunos que no dudaron en asegurar que sería el ganador de la competencia.

"Me siento afortunado de haber estado frente a todos ustedes. Le agradezco esto a mi mamá, es la única persona que jamás me ha discriminado. No voy a olvidar esta experiencia, fue algo maravilloso y la vida sigue", dijo el modelo luego de salida.

Aunque muchos lo conocieron en el programa, lo cierto es que se ha formado en diferentes áreas:

"Soy un bailarín de danza contemporánea. Bailar me da equilibrio emocional, es una terapia, un manifiesto de mi identidad. Justamente esta idea la tiene el modelaje, siempre he sido muy tímido y las pasarelas me han ayudado a entablar mayor comunicación con otras personas que se interesan por lo que tengo para expresar", dijo en entrevista con El Espectador.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

¿Usted haría lo mismo con un ser querido que pida esta despedida? 😱 Posted by Comutricolor on Wednesday, February 13, 2019

Publimetro Colombia La sugestiva foto con la que hija de Marbelle celebró su cumpleaños