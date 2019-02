La cantante estuvo en la maleta de muchos estudiantes. Estos son los cuadernos de Greeicy Rendón que estuvieron de moda en el regreso a clases.

Esta jornada de regreso a clases estuvo llena de caras conocidas. Además de los cuadernos de futbolistas, equipos de fútbol y caricaturas, llamaron la atención los de Greeicy Rendón y Kika Nieto.

A esta última no le fue tan bien, pues fue duramente criticada la elección de sus fotos para cuadernos de niños, teniendo en cuenta sus comentarios recientes que generaron polémica.

Greeicy, por su parte, tuvo un gran 2018 lleno de giras y estrenos musicales.

Por esta razón, fue elegida para varios modelos de cuaderno donde aparece en shorts y camisetas, luciendo sensual pero sin mostrar más de la cuenta.

Estos son los cuadernos que se pudieron ver en estanterías del país.

No quieren a Kika Nieto en los cuadernos, bien puedan y compren los de Greeicy Rendon. pic.twitter.com/pzlwW6vyn1

A pos a mi los cuadernos cocidos no me gustan pero así con ella a quien no omeee @Greeicy_rendon 😍🤭 pic.twitter.com/NNfOdUPDDl

— ♡ González Tania♡ (@Taniagonza24) January 8, 2019