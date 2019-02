Estos son los ganadores de la 61ª edición de los Grammy

La distinción que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense vuelve a reunir los trabajos más distinguidos del año para la entrega del deseado gramófono. Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammy regresaron este año a Los Ángeles con una ceremonia que tuvo a Alicia Keys como presentadora. Estos son los ganadores de los Grammy 2019.

En total, los Grammy tienen 85 categorías de premios, en 30 géneros musicales diferentes. Sin embargo, los premios más codiciados están en las categorías generales, que son las de álbum del año, grabación del año (entregado al equipo de producción del sencillo y su intérprete), canción del año (entregado al intérprete y compositores del sencillo) y mejor artista revelación.

El rapero Kendrick Lamar parte como favorito con ocho nominaciones seguido de otra figura del hip-hop, el canadiense Drake, que obtuvo siete candidaturas. El sabor latino en las candidaturas a los Grammy lo pone I Like It, el exitoso tema de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B junto a J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, que podría llevarse el Grammy a grabación del año. Cardi B obtuvo en total cinco nominaciones incluyendo la de álbum del año (Invasion of Privacy), solo una menos que la artista folk Brandi Carlile, la mujer más nominada, con seis candidaturas.

Estos eran los nominados a las categorías generales (resaltados los ganadores). Para consultar todas las categorías restantes haga clic aquí.

Estos son los ganadores de los Grammy 2019 en vivo

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

"I like it" – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke" – Brandi Carlile

"This is America" – Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

"God's Plan" – Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

"Shallow" – Lady Gaga & Bradley Cooper

"All the stars" – Kendrick Lamar & SZA

"Rockstars" – Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

"The Middle" – Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR ÁLBUM

Cardi B

Brandi Carlile

Drake

H.E.R.

Post Malone

Janelle Monáe

Kacey Musgraves

Kendrick Lamar

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

​"All the stars" – Kendrick Lamar & SZA

"Boo'd up" – Ella Mai

"God's plan" – Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

"In my Blood" – Shawn Mendes

"The Joke" – Brandi Carlile

"The Middle" – Zedd, Maren Morris & Grey

"Shallow" – Lady Gaga & Bradley Cooper

"This is America" – Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson GANADOR

MEJOR ARTISTA NUEVO

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Colombia en los Grammy

Este año el país tenía varios representantes compitiendo por los gramófonos, empezando por Carlos Vives, quien regresaba a la premiación gracias a su más reciente trabajo discográfico, nominado a mejor álbum pop latino. Lastimosamente, la mayoría de ellos ya quedó por fuera de la competencia.

Vives es la cuarta mención en la trayectoria del cantante para los Grammy, donde ya ha salido premiado en dos ocasiones: mejor álbum tropical latino tradicional por Déjame entrar (2001) y mejor álbum tropical latino con Más + Corazón Profundo (2014). En esta categoría, Vives se enfrentaba este año con Natalia Lafourcade (Musas Vol. 2), Pablo Alborán (Prometo), además de la puertorriqueña Raquel Sofía (2:00 a.m.) y la ganadora de la categoría, la argentina Claudia Brant con (Sincera).

Por el Grammy al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo se enfrentaban dos agrupaciones colombianas: Monsieur Periné y Aterciopelados. Los primeros, con Encanto Tropical y los segundos con Claroscura. En esta categoría se enfrentan con Orishas(Gourmet), Zoé (Aztlán), y los puertorriqueños de Coastcity (Coastcity). Finalmente, los ganadores fueron los mexicanos de Zoé con Aztlán.

J Balvin, por su parte, aspira a un Grammy en la categoría grabación del año gracias a su colaboración en uno de los hits del año: I Like It, junto a Cardi B y Bad Bunny. Esta canción supera las 740 millones de reproducciones en YouTube, además de haber llegado al número 1 de la lista Billboard de este año y mantenerse en los primeros puestos del listado por más de 34 semanas desde su estreno el pasado 25 de mayo de este año.

Aunque Balvin tiene tres premios Grammy Latino y una decena de nominaciones en los mismos, esta es la primera vez que es nominado y puede aspirar a un Grammy norteamericano luego de su acelerado crecimiento musical de la última década.

En la categoría a mejor álbum latino tropical se destacaba Felipe Peláez con Ponle actitud, disco con el que se enfrentaba a Charlie Aponte (Pa' mi gente), Formell y los Van Van (Legado), Orquesta Akokán (Orquesta Akokán), y la Spanish Harlem Orchestra (Anniversary). Este último fue el álbum ganador.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ