Un caso más se suma a la lista de denuncias de acoso y abuso contra el cantante de reguetón Kevin Roldán, quien el pasado jueves fue capturado y tendrá que responder por los delitos de secuestro simple, acceso carnal a persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar que habría cometido contra su novia.

La mujer que dio el nuevo testimonio en el programa La Red de Caracol asegura que Roldán la acosó sexualmente, incluso en dos ocasiones en un mismo día.

Dichos episodios ocurrieron hace cuatro o cinco años.

“Llegando a un lugar él se voltea y me toca un seno. Me dice: ‘Vení, parcera. ¿Las tetas son reales? Déjame tocar’. Lanzó la mano y me toca un seno. Eso fue en la mañana”, contó la mujer.

Pero después ocurrió algo mucho peor en el vehículo del cantante:

“Él conecta su celular al carro, que estaba súper engallado (tenía varias pantallas), y pone un video con una niña, calculo de unos 13 años, era una niña, y estaban teniendo relaciones (sexuales). Yo no conozco a la niña. El video lo tenía guardado en su celular y él lo conectó para mostrarse y lucirse”, explicó la denunciante.

“Él tenía un pantalón sueltico, se lo baja y me dice: ‘Mirá como la tengo’. Estábamos estacionados. Yo intenté abrir la puerta y las puertas tenían seguro de niños, yo no podía abrir desde adentro. Me dio una angustia terrible. Él se pasa para atrás con el pantalón a la altura de los muslos y empieza a manosearme. Gracias a Dios mi historia no termina en un abuso sexual como tal, pero sí fue todo el acoso, sentir la manoseada, que me restregara todo”, prosiguió la mujer.

Cabe aclarar que todo esto ocurrió mientras Roldán estaba en sus cinco sentidos, no se encontraba bajo el efecto del alcohol.

Sale a la luz nueva denuncia contra Kevin Roldán; se habría aprovechado de una menor de edad