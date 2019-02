La participante de la agencia púrpura habló de lo que pasa realmente entre los dos. Mara admitió su relación con Nicolás en La agencia. Esto fue lo que dijo.

El reality de Caracol sigue dando de qué hablar. Y es que, esta vez, Mara admitió que entre ella y Nicolás parece haber más que una amistad.

En una charla con Elizabeth, Mara admitió que no solo "dormían" juntos. Según dijo, dormir era "lo único" que no hacían.

Después, comentó que no le gustaría que su novio viera lo que ha pasado en el programa, pues no quiere dañar su relación. "No creo que mi novio lo entienda", comentó.

"No quiero que la gente malinterprete las cosas con Nicolás. Nico es un gran amigo, compartimos mucho tiempo, muchos espacios, y no quiero que nuestras hormonas afecten nuestra amistad", dijo Mara.

En una de las pruebas recientes los dos concursantes tuvieron que besarse. Más de uno se dio cuenta de la química entre ambos. También, todos los televidentes han sido testigos de cómo duermen juntos todas las noches.

