Mara Cifuentes, de La Agencia, ya tiene jugoso contrato de modelaje fuera del show

🧜🏾‍♀️Esto es por ustedes, por aquellos que no tienen visibilidad, ni voz, porque todos merecemos un mundo de respeto, inclusión y libertad. Y hoy MARA está representando no solo a las personas trans sino a todas las mujeres, mostrándonos de que somos guerreras, de que trabajamos, de que estudiamos y sobre todo QUE NO SOMOS OBJETOS SEXUALES 🙏🏽💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 @laagenciabatallademodelos @caracoltv @carocastrolive