En lamentables hechos murió el youtuber y cantante a causa de una bala perdida. Claudia Bahamón y otros famosos lamentan la muerte de Legarda.

A sus 27 años murió Legarda, cantante e influenciador también conocido por su noviazgo con Luisa Fernanda W.

"La IPS Universitaria presenta el parte médico del joven Legarda, quien ingresó a la IPS Universitaria sede Clínica León XIII con herida por arma de fuego en cráneo transfixiante a nivel frontal. El joven llegó con un diagnóstico de daño cerebral muy severo y fue revisado por neurocirujano y urgentólogo", aseguró la clínica.

Y agregó: "entró en paro cardio-respiratorio a las 4:50 p.m. El personal de la salud realizó maniobras de reanimación durante 20 minutos, pero falleció a las 5:15 p.m".

Sucedió en Medellín, exactamente en El Poblado. En medio de un hurto, Legarda resultó gravemente herido y eso le ocasionó la muerte.

Las autoridades afirman que era a otro hombre a quien iban a robar, y al no dejarse, y también armado, comenzó a dispararles a los ladrones.

Disparos se dieron de lado y lado, y Legarda, quien se encontraba en un carro cerca, recibió un disparo en la cabeza por una bala perdida.

Ahora, famosos como la presentadora de MasterChef Celebrity, programa donde estuvo Legarda también, se despiden del joven cantante.

"Mi alma te abraza. Descansa en paz niño de la sonrisa sincera y los ojitos felices. A tu familia todo el amor. A mi Lu @luisafernandaw fuerza", fueron las palabras de Bahamón.

Tuti Vargas también lamentó la muerte de Legarda. "No tengo una sola palabra para esto, tengo el alma y corazón en pedazos, cómo puede pasar esto Dios mío @legarda. Te fuiste pero dejas un millón de huellas en el alma de las personas que te conocimos, gracias por tu bondad, humildad y calidad humana. @luisafernandaw amiga, mi apoyo y compasión absoluta por ti. Los amo por siempre".

María José Martínez, por su parte, escribió: "Con el corazón en mil pedazos. Destrozada… NO HAY DERECHO. NO PODEMOS SEGUIR VIVIENDO ASÍ. Legarda el tipo más dulce, alegre y de buenos sentimientos que conozco… víctima de la violencia que se nos ha hecho costumbre en este país… #legarda descansa en paz. Dios te tenga en Su gloria por siempre."

"Me niego a creer que algo te haya pasado bro @legarda no y no y no es imposible encontrar alguien con un corazón tan noble y bueno. Pido a Dios por ti, tenemos una cita pendiente ME LO PROMETISTE MEN", anotó Piter Albeiro en su cuenta de Instagram.

Omar Murillo, quien también compartió con Legarda en MasterChef, escribió: "Una flor blanca es lo más parecido a tú alma dulce y fragante… Nunca te olvidaré mi dulce amigo, mi dulce hermano @legarda. Descansa en paz. Dios mis condolencias a su familia y a mi cuñada @luisafernandaw".

Ana Victoria Beltrán se despidió de Legarda de la siguiente manera: "Un ser maravilloso. Siempre sonriendo y con la mejor actitud. @legarda Con el corazon roto. Eres un angelito en el cielo. Mucha fortaleza para su familia y para @luisafernandawfuerza".

Claudia Bahamón y otros famosos lamentan la muerte de Legarda

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ