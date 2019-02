¡Confirmado! A Gregorio Pernía le apareció un hijo después de 32 años

View this post on Instagram

Ustedes que dicen es mi hijo ? Por ahora les cuento, el es diego, @myky2314 Yo era un adolescente de 16 años, con las hormonas en la mano y en el corazón, como todos a esa edad, lleno de sueños y queriéndome comer el mundo. Ella, una que mujer que trabaja en mi casa, una mujer de 20 años de 1.90 de estatura ,una sonrisa bella y siempre alegre, afrodecendiente, negra, con ese color perfecto para mi o como decía mi padre la raza perfecta. La historia continúa hoy a las 3 pm por @losetodocol @ankarlucia