Los reclamos llegaron hasta la defensoría del televidente. Televidentes exigen este cambio en La agencia… ¡y de inmediato!

Doble vía es el programa que presenta las quejas e inconformidades de los televidentes respecto a los programas de Caracol.

Amparo Pérez es quien maneja este espacio, y en un nuevo episodio, habló de los reclamos respecto a La agencia.

Y es que los televidentes piden que este programa se cambie de horario, ya que afirman que lo se muestra no es contenido que se pueda ver con los hijos.

"Piden que pongan el programa más tarde porque aparecen escenas sexuales, según los televidentes, que los padres no están dispuestos a ver con sus hijos", dijo el programa.

Por ejemplo, una de las cartas de los televidentes afirmó lo siguiente: "es mejor que creen un reality para buscar pareja, no van a ser modelos, sino a buscar pareja, no se enfoca en algo profesional, sino en puras morbosidades que no dan ningún ejemplo, más bien debería llamarse, Reality Sodoma y Gomorra".

Sobre el tema, Amparo Pérez no se refirió a las momentos subidos de tono del reality, sino más bien, a la presencia de personas homosexuales y trans que también molesta a los televidentes.

La defensora aseguró que el problema no es del programa, sino de los televidentes, que no aceptan la diversidad.

