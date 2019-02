El deportista hizo una reflexión al recordar todos los años que lleva en el deporte. Tatán Mejía revela cuántas veces se ha fracturado haciendo motocross.

Si bien hoy en día Tatán Mejía es conocido por muchos gracias a su canal de YouTube junto a su esposa, Maleja Restrepo, el motocrocista también es conocido por el tiempo que lleva en el deporte.

En su cuenta de Instagram, Tatán recordó los 14 años que lleva en el motocross. De paso, recordó las caídas, los fracasos, y las 14 fracturas que ha tenido en ese tiempo.

"Este año se cumplen 21 años subido en una moto. 14 fracturas, sangre regada en las pistas, más los fracasos que los triunfos, la meta clara desde los 14 años. Así me imagine y esto era lo que quería.

Un pequeño recordatorio para los que creen que las cosas pasan de un día pa' otro…".

Entre las personalidades que comentaron la foto del deportista estaba, nada más y nada menos que Mariana Pajón.

La medallista olímpica estuvo de acuerdo con la reflexión de Tatán, y escribió: "así es".

Sebastián Yepes, músico y amigo de Mejía, escribió: "Porque me han dolido tus batallas, y me he saboreado tus triunfos. Por eso, ídolo".

Esta es la foto en cuestión, que ya cuenta con más de 37.000 'me gusta'.

