La misma presentadora lo contó en sus redes sociales. Este es el nuevo trabajo de Mónica Rodríguez, luego de su polémica salida de Día a Día.

Y es que luego de que dijera adiós a Día a Día, y también a Agenda en tacones de la emisora Blu Radio, Mónica aseguró que no tenía otras ofertas laborales.

“No tengo nada, por ahora. No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea. Voy a esperar que la vida me sorprenda, a que Dios me sorprenda, vamos a ver qué pasa. ¿Qué voy a hacer en los próximos días? No sé, creo que voy a hacer el diario de una desempleada o algo así”, dijo en un live en Instagram.

Sin embargo, ahora será youtuber, una estrategia que es muy utilizada por los famosos en la actualidad debido a la gran cantidad de seguidores que tienen.

Esto fue lo que dijo Mónica en su perfil de Twitter:

Nuevo trabajo de Mónica Rodríguez

Mi nueva cuenta … sin estrenar… sin saber que poner o subir … a ver qué o qué 😂 https://t.co/N1vxaXIsN5 — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 4, 2019

Respecto a su salida de Día a Día aseguró lo siguiente:

“Quiero pedirles el favor que dejen tanta especulación; hoy leí unas cosas muy locas, y la gente habla mucho. Yo simplemente hago parte de un proceso de reestructuración y me voy feliz y agradecida".

