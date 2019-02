Su novio la dejó con la boca abierta. La sorpresa que le dieron a Andrea Valdiri tras escándalo de foto íntima con Michael Ortega.

La semana pasada la misma Andrea contó a sus seguidores sobre la imagen que se había filtrado.

Se trataba de una foto en la que se le podía ver en una escena íntima junto a su ex, el jugador Michael Ortega.

Aseguró sentirse triste, pero además, sin dar nombres, intentó culpar a Ortega sobre la filtración.

"Todos nos tomamos fotos en cuero, todos cuando vamos a culear tomamos fotos en cuera, eso es normal en una pareja, lo que no es normal es que tú tengas el corazón tan podrido, y tan negro, que te guste sacar la foto en cuero de tu pareja”.

Pero, además de contar los motivos de su tristeza, también mostró el apoyo de su pareja, quien para hacerla sentirla mejor, llenó su casa de flores y globos.

La sorpresa que le dieron a Andrea Valdiri tras escándalo de foto íntima con Michael Ortega

Sobre la foto íntima Ortega afirmó lo siguiente en Instagram:

"La foto nunca estuvo en mi poder, en algún momento acordamos que no era sano tenerlas guardadas en mi celular. Seguramente tu tampoco lo hiciste pero te recuerdo que quien tenía dicha foto, otras más y videos, eras tú".

Y agregó: "Por favor, solo te pido que aclares todo y seas consiente que no tengo nada que ver con esa foto, a pesar que me has perjudicado con este tema, aún te respeto y sigo guardando cariño y admiración por todo lo que has logrado y conseguido".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar