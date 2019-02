Por eso ella decidió responder a los comentarios. Jéssica Cediel preocupa a sus seguidores por su delgadez.

A través de varios videos en redes sociales afirmó que sabe que está flaca y que está intentando subir un poco de peso.

"Les cuento que estoy muy flaca. Todo el mundo me dice que estoy muy flaca, pero no tengo ni idea por qué estoy así de delgada. No estoy en dieta porque como mucho, no hago ejercicio porque cuando hago es para subir de peso. Tengo que subir dos kilos", dijo.

Jéssica Cediel preocupa a sus seguidores

Y agregó: "Lo que pasa es que yo me veo como un pollo mojado, pero en las fotos me veo como mi hermana en la vida real, grandota, lo que pasa es que registro bien. Las flacas sufrimos mucho por subir de peso".

En la actualidad Jéssica Cediel es una de las caras colombianas en el extranjero.

Luego de estar una temporada en Colombia, volvió a Estados Unidos para trabajar en diferentes proyectos televisivos.

Además de eso también se ha dedicado a su empresa, relacionada a productos de belleza.

Su producto estrella es un labial.

