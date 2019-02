La imagen ha generado todo tipo de comentarios. Foto de Jota Mario en Día a Día da de qué hablar.

Luego de la salida de Mónica Rodríguez, el magazín de Caracol ha sido el centro de los comentarios.

Tanto así, que en redes sociales se conoció una foto de Jota Mario cuando fue parte del programa.

La imagen fue compartida por el portal web Protagonista.

Foto de Jota Mario en Día a Día

Jota Mario, Ana María Trujillo y otros famosos que también pasaron por 'Día a Día' y salieron repentinamente – Protagonista https://t.co/nhgg9Lva1Y — Daniel Robles (@Soyeldanrob) February 2, 2019

La página le da a El Tiempo el crédito de la imagen del presentador en el magazín.

De acuerdo con información de varios medios, entre ellos, El Tiempo, Jota Mario fue uno de los primeros presentadores del programa en 2001.

Sin embargo, debido a una viaje a Estados Unidos se fue y a su regreso comenzó a ser parte de RCN.

Además de Mónica, esta semana Mauricio Vélez también se despidió de Día a Día.

“Quiero pedirles el favor que dejen tanta especulación; hoy leí unas cosas muy locas, y la gente habla mucho. Yo simplemente hago parte de un proceso de reestructuración y me voy feliz y agradecida", dijo Mónica en un live en redes.

Y agregó: "Quiero poner fin a las especulaciones, no quiero que sigan inventando tanta cosa: ¡no le pongan tanta tiza al tema! No me interesa hacer un show con esto, ni mucho menos; quiero que paren cualquier tipo de rumores”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar