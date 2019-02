Fue la misma Andrea quien en medio de lágrimas lo contó. Se filtra foto de Andrea Valdiri en momento íntimo, al parecer, con Michael Ortega.

En sus historias de Instagram dio a entender que su expareja, sin nombrar jamás a Michael, era la persona que había publicado la foto.

“Todos nos tomamos fotos en cuero, todos cuando vamos a culear toman fotos en cuera, eso es normal en una pareja, lo que no es normal es que tú tengas el corazón tan podrido, y tan negro, que te guste sacar la foto en cuero de tu pareja”.

Y agregó que: “Hoy no me siento muy bien, no entiendo cual es problema de hacerme daño, si yo no me meto con nadie, no me meto en la vida de nadie, no entiendo qué quiere esta persona”.

En sus historias ella misma mostró la foto íntima que fue filtrada en la web.

Foto de Andrea Valdiri en momento íntimo

En redes sociales los comentarios no se han hecho esperar, entre quienes la defienden y quienes la acusan.

Cabe mencionar que la bailarina y modelo, tuvo una relación tormentosa con el jugador, cuando él aún estaba casado.

