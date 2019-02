La directora de La agencia de Caracol también hizo parte de la novela. Así se veía Belky Arizala con el cabello largo en Yo soy Betty, la fea.

Fue ella misma quien a través de un video en redes sociales mostró una de las escenas de su participación en la novela.

La escena tiene que ver con un desfile de Ecomoda.

En la pasarela se puede ver a Belky con un atuendo blanco y una cabellera larga y lisa.

Junto a la foto publicó el siguiente mensaje:

"#GraciasGaitán. Nunca olvidaré la gran oportunidad que fue para mí ser parte del elenco de #BettyLaFea".

En Twitter agregó lo siguiente: "Fue en la primera novela que tuve la oportunidad de trabajar. Dios te acompañe en este viaje".

Belky se hizo famosa en el mundo del modelaje por su particular look.

Sin embargo, ella no decidió que fuera así.

Un atentado contra su vida la dejó calva por un tiempo.

“En la Universidad Francisco de Paula Santander, el profesor del grupo de danza nos invitó a un paseo. Las mujeres se quedaban en una cabaña y los hombres en otra", contó hace un tiempo a Blu Radio.

Y agregó: "Yo no era de amigos, ellos no me querían tanto y no me importaba. En la habitación una de las compañeras me dijo que si me quería tomar un café, yo creyendo en su buena fe acepté y al otro día amanecí calva”.

