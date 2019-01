¿A Mónica Rodríguez la despidieron de 'Día a Día', y no renunció?

View this post on Instagram

GRACIAS GRACIAS GRACIAS … a todos este fenomenal equipo de trabajo … Por el apoyo,las risas, las lágrimas, las tomaduras de pelo… Al equipo técnico porque ellos son base fundamental del programa … A nuestras maquilladoras @amparocastrocasta @blanquisromero_makeup por su inmenso amor, a mi adorado @benjarejo por su amor y paciencia con nuestro vestuario… al equipo de Producción de @diaadiacaracoltv por su trabajo incansable cada Dia preocupados por tener a los mejores invitados y que se vayan felices con cada sorpresa … a mis jefes @Jenny cordoba2 y los Juanes por su apoyo … a mis hermosas compañeras @apuntesdecata (te adoro) @velezmauri @carolinacruzosorio @caritosotooficial por tantas risas, lloradas y apoyo incondicional …. y a USTEDES LOS TELEVIDENTES por estar ahí siempre y por todo su cariño durante todos estos años … Me siento tranquila, feliz de trabajar siempre con ahínco, entrega, amor y responsabilidad cada día de mi vida 😍 Nada es para siempre y hay que entender los procesos de reestructuración … Ya Dios me pondrá en otro camino para poderme encontrar nuevamente con ustedes … por ahora seguimos por acá, en un cotidiano y amoroso contacto … GRACIAS DIOS 🙏🏼❤️