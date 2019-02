Las fuertes críticas a Catalina Maya de 'La agencia' por el candidato al que apoyó en elecciones

Así fueron las críticas a Catalina Maya por su voto en elecciones:

Fue una noche precipitada para los participantes del reality 'La agencia'. La eliminación que dejó por fuera a Dave Castiblanco y Leicy, de la agencia de Belky Arizala, caldeó los ánimos de los colombianos en las redes sociales.

Las críticas esta vez fueron para los jurados que decidieron, nuevamente, salvar al equipo de Catalina Maya, que tiene a casi todos sus participantes. Los comentarios en redes versaron hacia lo que sería una "predilección" con la rubia.

Sin embargo, entre lo más reiterativo, se habló sobre el comportamiento de los participantes de la agencia fucsia, pues muchos los consideran prepotentes y engreídos. Así, el objetivo de los usuarios es Maya, quien votó por Iván Duque para las pasadas elecciones presidenciales.

La modelo paisa, que no ha escatimado esfuerzos en indicar que es uribista, fue el blanco de los insultos, pues muchos asociaron su actuar político con su participación en el reality de Canal Caracol.

Comentarios como "He descubierto 'ese no se qué' que no nos gusta de Catalina", "Catalina está más que cancelada", "Cata, de tu agencia eras la única que me caía super…", "Con razón la rosca con Catalina en ese programa".

#LaAgenciaBatallaDeModelos #LaAgencia He descubierto ese no se que que no nos gusta de Catalina pic.twitter.com/niOjLC23GU — Poli (@policaguai) January 29, 2019

Ahora todo cuadra. Por eso es que Catalina es un asco de persona. #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/4hUFenXpC1 — Stephen M (@Stepfh__) January 29, 2019

