Los televidentes aún no salen de su asombro. Fuertes críticas por eliminación de Dave, modelo andrógino de La agencia.

Él compitió con Leicy en un desafío final, pero perdió.

"Lástima que me haya llevado a Dave", dijo Leicy a lo que Dave le respondió: "No te preocupes, nos vamos los dos".

Luego ambos dieron sus palabras de despedida:

"Sé que esto me abrirá muchas puertas", dijo Leicy.

En cuanto a Dave, aseguró que: "Me siento afortunado de haber estado frente a todos ustedes. Le agradezco esto a mi mamá, es la única persona que jamás me ha discriminado. No voy a olvidar esta experiencia, fue algo maravilloso y la vida sigue".

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, pues varios fanáticos del modelo y del reality, no se esperaron que el modelo saliera tan rápido del concurso.

Para muchos televidentes, fue un error de Belky haberlo mandado con Leicy, quien no es una de las modelos más fuertes de la competencia.

A continuación algunos comentarios en redes, donde Dave fue tendencia en la noche de este jueves:

Fuertes críticas por eliminación de Dave

Orgulloso de una persona que demostró que la diferencia puede llegar muy lejos. Lastima que saliste Dave pero la vida te tiene cosas muy buenas #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/fE91oHsVmn — Andres Useche (@andresusechej) February 1, 2019

CÓMO QUE SACARON A DAVE? YO LOS MATO #LaAgenciaBatallaDeModelos — Chim Chim🏳️‍🌈 (@JeonBabylon) February 1, 2019

#LaAgenciaBatallaDeModelos noooooo no lo puedo creer Dave 😭😭😭😭😭😭😭 el se merecía ganar el reality en si!!!!!! No lo puedo creer enserio 😞😞😞😞 — Bibi Lemus (@BibiLemus15) February 1, 2019

Sacan a Dave pero leandra sigue ahí haciendo nada que culo de gracia así #LaAgenciaBatallaDeModelos — Mafe 🇨🇴 -314 (@rosesharrry) February 1, 2019

La agencia se estrenó hace cerca de un mes.

El programa recibió 24 participantes, que se han ido poco a poco cada semana.

