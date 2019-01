Este presentador también se va de Caracol, y lo confirmó con mensaje en redes

Habría una baja más en el matutino del canal. Este presentador se va de Caracol, y lo confirmó con mensaje en redes.

Tal como muchos televidentes han podido notar, Mónica Rodríguez ya no está en Día a Día. Sin embargo, ella no lo ha confirmado.

Mientras tanto, otro presentador sale del canal, y también es del matutino. Se trata de Mauricio Vélez, quien también se desempeña como actor.

Vélez, quien aparece todos los viernes en el programa, anunció su salida del mismo.

Por sus palabras, parece ser que la salida se dio en buenos términos. De hecho, Vélez también está en la novela de Las muñecas de la mafia, que volverá este mismo año con nueva temporada.

"No me gusta decir adiós, me gusta decir hasta pronto me gusta decir gracias. Así que GRACIAS, mi programa querido, @diaadiacaracoltv gracias a mis compañeras de siempre @apuntesdecatay @monyrodriguezoficial tambien a @caritosotooficial y la hermosa @carolinacruzosorio. GRACIAS siempre @caracoltv. Gracias @dagogarciaprod

Gracias siempre @sampedroharry Espero regresar pronto estarán en mi corazón toda la vida.

Abrazos para @jennycordoba2". (sic)

No se sabe el motivo exacto por el que Vélez dejaría el matutino. En su cuenta de Instagram también mostró una foto de su carnet, donde se puede leer que la fecha de validez indica la fecha de ayer, 30 de enero.

