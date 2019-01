Foals, artista sorpresa confirmado en Estéreo Picnic 2019

El artista que le faltaba al cartel fue revelado el día de hoy, a pocos meses del festival. Confirmado Foals en Estéreo Picnic 2019.

El primer día del FEP 2013 fue el debut de Foals en Colombia con un set de doce canciones.

En 2015 los vimos con un show en solitario en el Royal Center para celebrar las canciones de What Went Down el disco que la banda publicó ese mismo año.

Al año siguiente, en una edición del SOMA, los vimos junto a Claptone y The Kitsch.

Ahora, la banda regresa para unirse al cartel del festival bogotano. Esta vez, Foals se presenta el domingo 7 de abril* junto a Arctic Monkeys, Sam Smith, The 1975, St. Vincent y más.

En esta ocasión, la banda regresa en el marco de un nuevo lanzamiento discográfico, Everything Not Saved Will Be Lost-Part 1 para marzo, que ya filtró un primer sencillo, titulado Exits.

*Esta fecha podría estar sujeta a cambios de última hora.

Escuchamos el llamado, la profecía hablaba de su regreso a lo más alto de Un Mundo Distinto y por mucho tiempo esperamos pacientes. Hoy por fin podemos decir ¡XXXXX EN EL FEPX! 🙌✖🙌 #FEPX pic.twitter.com/SqcM6vqzod — equisismo (@festereopicnic) January 29, 2019

