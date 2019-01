Así es Suspiria, la cinta inspirada en un clásico de terror que se estrena este jueves en el país

El próximo jueves 31 de enero llega a las salas de cine del país Suspiria (2018), un filme inspirado en el clásico de terror de culto creado por Dario Argento en 1977.

La versión es llevada a la pantalla grande por el director italiano Luca Guadagnino , a quien todos recuerdan por la nominada al Óscar 2018, Call Me by your name.

Suspiria es una trama cargada de excesos que mezcla horror, terror y psicología. Es protagonizada por Dakota Johnson (50 Shades of Grey, 2015), Tilda Swinton, y musicalizada por Thom Yorke (vocalista de Radiohead).

En la historia, Susie (Dakota Johnson) es una joven bailarina que llega a Berlín para estudiar en la prestigiosa escuela de danza de Madame Blanc (Tilda Swinton).

Misteriosamente, el mismo día en el que ingresa a la escuela, una alumna ha desaparecido. Pronto, Susie descubrirá secretos oscuros que rondan los salones que encierran muerte, brujería y locura.

