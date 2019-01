La presentadora estuvo en una maratón, y ahora comparte videos en el gimnasio. Melina Ramírez preocupa a sus seguidores por continuar ejercitándose durante el embarazo.

Aunque todos saben que Melina es una fanática del ejercicio y la vida saludable, algunos seguidores están preocupados.

Desde que se conoció que estaba embarazada, Melina ha estado en una maratón, y haciendo ejercicio. Si bien ella insiste en que todo está bajo control médico y que tiene autorización, sus fans le piden que mejor se quede quieta y descanse.

La presentadora ya tiene cuatro meses de embarazo, y asegura que su gestación va muy bien.

"[El ejercicio] se puede hacer siempre y cuando tengas un embarazo saludable, todo marche perfecto y tu cuerpo este acostumbrado al ejercicio. Por supuesto que me da sueño, pereza, me da duro levantarme de la cama, pero lucho contra eso todos los días, porque tengo claro que eso me da salud física y mental, y al final, es lo que le transmito al bebé", escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Lo que preocupó a sus seguidores en la publicación a continuación fue, especialmente, ver a la presentadora usando pesas.

"Uy, cuidado, no cargues peso"

"Eso puede hasta producir un aborto"

Fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, Melina se muestra confiada en que el ejercicio le hará bien a ella y a su bebé.

Melina Ramírez preocupa a sus seguidores por continuar ejercitándose durante el embarazo

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

Publimetro Colombia Fotógrafo de Karol G fue víctima de brutal golpiza por parte de Policías La denuncia fue compartida a través de redes sociales