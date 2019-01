'La ley del corazón 2' quiere triunfar en el extranjero

Sin duda, La ley del corazón logró enamorar a los televidentes colombianos, tanto así, que decidió producir una nueva temporada. Ahora será el público extranjero el que podrá verla gracias a su llegada a Telemundo Internacional desde esta semana. Una producción que podrá ser vista de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

Laura Londoño es una de las protagonistas La ley del corazón, y quien le da vida a Julia Escallón, una mujer dulce, pero que como abogada es de armas tomar.

"Me siento súper cómoda con este personaje, me encanta, me identifico. En este momento de mi vida ha sido el personaje donde más he visto la posibilidad de potenciar una cantidad de elementos míos y también la veo mucho como una voz para decir y expresar lo que pienso".

Y hablando de esta segunda temporada, la vida no le sonreirá tanto a la abogada, especialmente hablando del amor y del hombre de sus sueños, Pablo Domínguez, quien es interpretado por Luciano D'Alessandro.

"En esta segunda parte, en particular, nos hemos dado una enorme licencia de textos, de parlamentos, de cambiar, de decir y estructurar todas las escenas. Entonces realmente es una figura que he armado para hablar de mí, por lo que me siento totalmente identificada".

Laura afirma que la actuación es una carrera que requiere esfuerzo, más allá de la simple pasión y el talento, y que, a diferencia de lo que pueden llegar a pensar los críticos, es una profesión nada sencilla. La actriz habló de cómo ha sido su rutina en las grabaciones de la segunda temporada, para darle un contexto a los seguidores, y también, a los detractores.

"Yo pienso que los personajes no llegan a ti por casualidad, muchas veces te das cuenta en el momento, muchas veces te das cuenta después de haberlo hecho, pero siempre entiendes en algún momento por qué te llegan los personajes", Laura Londoño.

"Este es un trabajo que sí es bastante demandante de tiempo, energía y concentración, porque las jornadas son muy largas. Digamos que tu empiezas a trabajar desde que llegas a la locación y durante aproximadamente 12 horas. Me recogen a las 6:00 a.m. en mi casa, llego a grabar a las 7:00 a.m., entonces sé que salgo a las 7:00 p.m., y mientras llego a mi casa son las 8:00 p.m. Pero eso no es todo. Hay que sumarle mientras estudio para el día siguiente".

La actriz colombiana asegura que gracias a su trabajo en la primera temporada, aprendió que no puede vivir en función de esta o de otras producciones, y que está bien si suelta un poco los libretos y dedica varios minutos a su vida.

"Sí estás muy absorto pensando en función del trabajo, pero a diferencia de la primera temporada, cambié mi manera de acercarme a esas jornadas porque en la primera temporada yo trataba de no perder la concentración por nada del mundo y era muy limitado mi tiempo para hacer cosas por fuera, pues me invitan a salir a comer y yo decía no puedo tengo que estudiar, tengo que aprenderme el libreto. En cambio, en esta temporada transformé eso porque me di cuenta que realmente esos momentos, así sean cortos, son indispensables para descansar".

El éxito de la producción

La ley del corazón logró con su primera temporada buenos índices de audiencia en Colombia. Para Laura, mucho del éxito de los personajes y la historia, se debe a que son reales y tratan temáticas cotidianas.

"Es muy grato cuando escuchas en la calle a las personas decir, ¡ay! Yo no sabía que uno podía demandar por tal cosa. La serie ha instruido, la gente ha aprendido de alguna manera sobre sus propios derechos, que es lo mínimo que deberían saber todos para hacerlos respetar, pero como uno no tiene ni idea, uno asume que se tiene que aguantar una serie de aspectos. Ha sido muy lindo que a la gente le llega eso".

Laura es clara en afirmar que su paso por la producción le ha cambiado su visión como persona y actriz, pero sobre todo, que la ha hecho sentir orgullosa, pues jamás pensó que Julia y La ley del corazón la llevarán a vivir y estar en otros proyectos, y además, explorar otras facetas de su carrera.

“Yo creo que todos nos enfrentamos a retos diarios y sin duda, este ha sido uno de ellos. Cuando uno sube, escalón tras escalón y llega a una gran montaña, lo único que puede hacer es mirar para atrás y pensar en todo lo que ha logrado. Y esa es la sensación que me genera este proyecto”, concluyó.

¿Quién es Julia Escallón?

“Es brillante, justiciera, supremamente aguda en su trabajo, pero digamos que, cuando se trata de su vida personal, no es tan capaz de ejecutar todo lo que piensa o lo que dice a los demás. Creo que me identifico mucho con eso y considero que realmente aquello nos pasa a todos: uno es experto en dar consejos, pero cuando le toca, ya no es tan fácil la cosa”, dice Laura Londoño.

'La ley del corazón 2' quiere triunfar en el extranjero

