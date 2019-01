La cita será el sábado 11 de mayo en el Royal Center. La boletería ya está disponible a través del canal digital de Atrápalo.co.

Este concierto será una cita para recordar himnos como Busy Ernin, Time y The Heat de su LP debut homónimo, pero también, para celebrar nuevos temas como Heavy-California de su aclamado segundo disco For Ever.

Liderados por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, Jungle ha construido una imagen de sí misma más allá de los personalismos que inspira la fama. La música, el baile e inclusive cierta nostalgia siguen siendo las columnas de su proyecto.

Jungle regresa a Bogotá para concierto en mayo

En esta oportunidad, Páramo Presenta unirá fuerzas con La X Más Música para cumplir el sueño de hacer una noche de música, fiesta, baile, esparcimiento, de las que tantas veces se habla al aire de la 103.9. Y el invitado de honor no podía ser mejor que una agrupación que ha impregnado la programación radial de la emisora durante los últimos cuatro años.

Colombia los conoció en 2015 junto a Bomba Estéreo. Al año siguiente harían su debút en el Festival Estéreo Picnic.

