Fueron los chismosos de La red de Caracol los que dieron a conocer las imágenes. Así pillaron a Jéssica Cediel y Pipe Bueno juntos.

Y es que el famoso Fisgón, pilló juntos al cantante y a la presentadora.

Sin embargo, nada tiene que ver con que volvieron.

La verdad es que Jéssica es la protagonista del nuevo video del cantante de música popular.

En las imágenes reveladas por el programa de Caracol, se les puede ver escuchando las instrucciones del director.

El momento podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 1:56:33:

Jéssica Cediel y Pipe Bueno juntos

Cabe recordar que muchas veces se ha dicho que la pareja retomó su relación, pero la verdad es que ellos lo han negado, asegurando que son buenos amigos.

"No he cangrejiado con Pipe, pero podría, dijo entre risas. Ah no, mentiras. Me podría meter en problemas. Uno nunca sabe que va a pasar en la vida, pero no, así pensando con la mente clara, no”, afirmó Jéssica en conversación con W Radio hace un tiempo.

También se debe mencionar que Jéssica se encuentra saliendo con un hombre, y aunque no ha revelado quién es, ya llevan una relación de varios meses.

En la actualidad Jéssica se encuentra trabajando en el extranjero, mientras que Pipe se encuentra concentrado en su carrera aquí en el país.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar