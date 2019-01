"Crecer junto a un león es una experiencia muy enriquecedora": Daniah De Villiers, de 'Mía y el león blanco'

Mía y el león blanco es la historia de una niña que se muda a África con sus padres. Aunque inicialmente está reacia al cambio, todo mejora cuando conoce a Charlie, un león blanco con el que termina por hacerse amiga, no sin antes enfrentarse a algunas realidades de tener como "mascota" a un animal salvaje que, además, está en vía de extinción.

PUBLIMETRO habló con la joven actriz sudafricana Daniah De Villiers, protagonista de esta cinta.

¿Cómo se preparó para el papel de Mía?

Toda mi familia se tuvo que mudar a otra ciudad para quedar cerca de donde estaban los felinos, eso fue lo primero. Luego tuve que pasar mucho tiempo con Thor (nombre real del león) y con los otros leones para ponerme en contexto con el mundo de estos animales. Pero más que todo, la preparación fue la relación que tuve con los leones, que ellos me conocieran y yo los conociera a ellos. Fue aprender todo sobre el mundo de estos felinos, porque no sabía nada al respecto.

¿En qué aspectos se identifica con su personaje?

La vida de Mía se convirtió en mi vida. En la película se puede ver el amor que ella tenía por Charlie y eso es exactamente lo que yo sentía por Thor, así que eso es algo muy especial. Creo que me parezco mucho, estuve tres años interpretándola y es un personaje muy fuerte. Aprendí mucho de ella, es muy valiente por defender sus creencias, fue una gran experiencia personificar a Mía.

¿Cómo fue el trabajo con el león Thor? ¿La relación que se ve en la película es la misma que tenían en la vida real?

Yo creo que no pudo haber un león más perfecto para el papel. No se sentía como si estuviéramos actuando, por lo que la relación que ven en la pantalla entre él y yo es auténtica. Fue una experiencia muy linda trabajar con él y no puedo decir que tengo una relación sentimental con un león, pero es tan hermoso y tan increíble que es difícil no imaginarlo. Además todo era genial en el set porque fue muy fácil trabajar con él y la mayoría de las escenas quedaron hermosas.

Crecer con un león es una experiencia que pocos niños pueden tener, ¿Qué le quedó de ella?

No sería la persona que soy hoy. Crecer junto a un león es una experiencia muy enriquecedora porque pude ver un lado diferente de los leones. Son muy poderosos, pero al mismo tiempo muy tiernos. Lo más impactante de todo fue darme cuenta de lo que pueden llegar a hacer, la fuerza que pueden llegar a tener y que a pesar de esto no la utilicen contra mí, por la relación que construimos.

¿Cree que Mía y el león blanco podría cambiar la perspectiva que algunas personas tienen de tener animales salvajes de mascota?

De verdad espero que el público se dé cuenta que estos animales no son mascotas. Todos tendrán la oportunidad de apreciar en la película lo hermoso que es ver un animal como Charlie correr libre por la sabana. Así que eso es una de las cosas más hermosas que se puede ver en la película y espero que todas las personas que la vean se den cuenta que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de respetar a los animales y de cuidarlos en la medida de lo posible.

Desde que era pequeña ha estado en concursos de talentos. ¿Cómo descubrió su pasión por la actuación a tan temprana edad?

Desde que era muy pequeña había una chispa dentro de mí que me llamaba a actuar. Así que cantaba y bailaba para mis papás y con mi hermana nos inscribíamos a muchos concursos de talento. Una vez viajamos desde Sudáfrica hasta Los Ángeles para participar en uno, y aunque mis papás nos decían que no íbamos a lograr nada, ¡ganamos! En ese momento decidí que esto era lo que realmente quería hacer y me di cuenta que sí era posible dedicarme a esto. Ahí fue donde la pasión verdaderamente comenzó.

