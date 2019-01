La misma presentadora se lo dejó claro a sus seguidores. Esta es la verdad sobre cómo bajó de peso Diva Jessurum.

Como es habitual entre varios famosos colombianos, invitan a sus seguidores a que pregunten lo que quieran saber de sus vidas.

Diva fue una de ellas, y por supuesto, las preguntas relacionadas a su cuerpo no se hicieron esperar.

Varios le preguntaron sobre el cirujano que la operó para bajar de peso y lograr la figura que tiene en la actualidad, pero esto fue lo que respondió:

Cómo bajó de peso Diva Jessurum

Captura de pantalla Instagram Diva Jessurum

"En el año 99 me operé el busto. El doctor ya no vive en Colombia. El resto de mi cuerpo es natural, no adelgacé por lipoescultura o lipectomía, ni nada que me hayan inventado".

También le contestó a otro seguidor lo siguiente:

"Cariño ponte a pensar, ¿a qué hora me viste fuera del aire para que creas que me operé? No des por cierto lo que te imaginas. Con todo cariño lo digo".

En diversas entrevistas la presentadora ha asegurado que bajó de peso gracias a que cambió su pensamiento.

Así que dejó atrás toda la comida no saludable y se dedicó al ejercicio.

