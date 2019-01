No ha nacido, pero bebé de Melina Ramírez ya tiene meme

View this post on Instagram

Fue nuestra primera carrera juntos ( con @frijolitomateymeli )🤰🏼😍 y les confieso no fue nada fácil, luché 21k contra las náuseas para poder terminar! Esto una vez más me demuestra que la mente TODO lo puede 💪🏻🏃🏼‍♀️ Vamos por más @mateoc17 @frijolitomateymeli ❤️ . . Nota: puedo correr porque tengo autorización médica por ser un embarazo saludable, sin riesgos y mi cuerpo está acostumbrado 🙏🏻 Gracias Dios y bebé por permitirme tener salud para seguir haciendo esto que me apasiona!