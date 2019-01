Hasta que mostró la 'pancita': ¡esta es la primera foto de Melina Ramírez embarazada!

View this post on Instagram

La @larevistavea publicó las primeras imágenes de @melinaramirez90 con su pancita de embarazada 🤰🏼. . . Desliza para ver el mensaje que la presentadora le envió a todos sus seguidores, quien además invita a conocer todos los detalles de esta hermosa etapa muy pronto por @larevistavea ❤️👏🏻.