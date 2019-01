Anne Hathaway confirma guion de 'El Diario de la Princesa 3’

Tras 18 años del estreno de la primera entrega de la cinta El Diario de la Princesa, y 14 de la secuela El diario de la princesa: Compromiso real, la actriz Anne Hathaway reveló que ya hay guion para la cinta que reflejará la vida adulta de Mia Thermopolis Renaldi.

En una entrevista para el programa de televisión Watch What Happens Live With Andy Cohen, la estadounidense también afirmó que gran parte del elenco original volverá para la cinta.

Sin embargo, Anne Hathaway aseguró que a pesar de que existe interés, no veremos El Diario de la Princesa 3 pronto debido a que el equipo quiere realizar una gran producción para sus fans.