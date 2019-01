La imagen tiene divididos a los seguidores de la presentadora. Foto de la hija de Andrea Guerrero da de qué hablar en redes.

Y es que Luna está cumpliendo cuatro años, y para celebrarlo, la presentadora decidió postear una historia de Instagram con una foto de la pequeña.

En la imagen se le puede ver a la niña con una camiseta de Santa Fe y el siguiente mensaje:

"Tiene una convicción impresionante. Le dije: 'Tienes una camisa nueva de My Little Pony para hoy'. 'No mamá yo quiero la de Santa Fe'. 'Pero no te combina'. 'Sí me combina y me la quiero poner en mi cumpleaños, fin de la conversación'.

Foto de la hija de Andrea Guerrero

Muchos fueron los seguidores que decidieron compartir la publicación de la presentadora, y sin duda, dividió las opiniones, entre quienes felicitaron a la madre y a la hija, y quienes no estuvieron de acuerdo con la elección de la pequeña.

De un lado o de otro, la imagen ha dado de qué hablar y ha despertado ternura.

Hace algunos días la presentadora también dio de qué hablar por una operación a la que se sometió.

Se trató de una cirugía en sus ojos para mejorar molestias, secuelas de un accidente en el estadio.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar