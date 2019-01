FIDLAR: cuando el punk californiano sale de fiesta

Formada en 2009, la banda es uno de los íconos del rock de la costa este de Estados Unidos. La agrupación de Max Kuehn (batería), Elvis Kuehn (guitarra) y Brandon Schwartzel (bajo), y Zac Carper (voz), se hizo famosa en 2013 gracias a su álbum homónimo, Fidlar. Durante años las fiestas, el alcohol y la locura siguieron a la banda, que dejó atrás algo de los días de descontrol sin perder su esencia punk rock. Conversamos con Zac Carper sobre lo que pasa detrás del escenario.

Esta es la primera vez que vienen a Suramérica, y será en nuestro país…

Estamos muy emocionados, nos hemos enterado en Internet que tenemos muchos fans suramericanos y mucha gente nos ha dicho a través de Instagram y de YouTube que tenemos que ir. Todavía somos una banda independiente así que no tenemos suficiente dinero para ir allá (risas), pero ahora sí iremos así que estamos muy contentos de ir y tocarle a nuestra gente.

¿Cómo se imaginan que será el recibimiento del público?

Creo que… lo raro de nuestra banda es que la mitad del show es de nosotros tocando, pero la otra mitad es la audiencia. Por lo regular en Estados Unidos, Europa o Australia cuando tocamos los fans se enloquecen, ¿sabes? Van corriendo por ahí o hacen mosh (pogo), eso es lo que esperamos que pase esta vez también (risas).

Hablemos de la banda, ustedes han cambiado mucho y se percibe una madurez diferente en álbumes como Too (2015), ¿cómo escriben sus canciones ahora?

Antes, cuando recién empezábamos, en los primeros dos discos yo escribía la canción y se la mostraba al resto de la banda, pero esta vez quisimos colaborar más, escribir juntos. Empezamos a hacer eso y fue muy divertido, mucho más que estando yo solo escribiendo una canción por mi cuenta. Es una forma diferente de hacer las cosas.

¿Qué han aprendido como banda al escribir canciones en grupo?

Pasas tanto tiempo con tus compañeros, los conoces, pero esto es un nivel mucho más profundo. Creo que la mayor parte del tiempo la gente no nos tomaba en serio, éramos una banda que cantaba acerca de las fiestas y las drogas. Cuando nos juntamos recuerdo que mis compañeros son increíblemente talentosos, tiendo a olvidarme de eso, y cuando me reúno a producir a otra banda, me molesto, porque mi banda es muy buena, ¡estoy siendo un fanfarrón! (risas). La verdad sí aprendimos mucho los unos de los otros. Elvis (Brandon) y yo somos compañeros de escritura, él toca la guitarra y escribe con su instrumento, yo escribo mentalmente, ¿sabes? Ambos tratamos de sincronizarnos y hacer eso juntos.

Aunque FIDLAR no es una banda que se identifique con etiquetas, ¿creen que ser de Los Ángeles influenció su esencia como banda?

Creo que es la razón por la que somos una banda. Yo me mudé allí y nos reunimos porque cuando nos conocimos, la verdad, todo era indie (risas), todo era lindo, y tierno… y nosotros no somos ni lindos, ni tiernos, ¿sabes? Solo queríamos ser ruidosos y molestos, ir en contra de eso. La ciudad puede ser muy inspiradora, yo la veo de dos maneras: puede ser inspiradora, o no. También a veces hay mucha gente falsa por ahí, y tienes que encontrar a tu gente. Pero sí amo Los Ángeles, el clima es increíble, es una ciudad hermosa.

Ustedes tienen una canción que se llama 40 oz. On Repeat, y Sublime tiene una llamada casi igual, 40 0z. To Freedom, ¿podríamos decir que la banda de Bradley Nowell fue una de las influencias de FIDLAR?

Creo que empezamos con una influencia fuerte del punk, pero cada uno de nosotros escucha cosas diferentes. La primera banda que me gustó de pequeño fue Sublime porque crecí en Hawaii, y ellos sonaban en todas partes, y creciendo todos escuchábamos hip hop. Eso nos llevó al punk, y a los Beastie Boys. Vivimos esa era en la que el Internet se estaba popularizando y no tuvimos que elegir un solo género. Pienso que los que vinieron antes de nosotros sí tuvieron que escoger uno, y quedarse allí. Pero a nosotros nos gustan todos los tipos de música, así que tenemos influencias muy amplias. Creo que a la gente le sorprende que a nosotros nos guste el hip hop, pero muchos de mis amigos están en esa onda. Tal vez es algo de las nuevas generaciones, porque las viejas no se identificarían con el hip hop si hacen rock.

Too fue catalogado como un álbum "de resaca", porque dejaba atrás la época de las fiestas para la banda, ¿está de acuerdo con esa etiqueta?

Sí, sí lo creo. No escucho mi música de antes, pero creo que ese disco es más emotivo para mí antes que nada. Representa un lugar y un momento en mi vida, hice esas canciones totalmente sobrio, casi me enloquezco (risas).

¿De verdad no escucha su música de antes?

No, la verdad no escucho casi nada de mi propia música

¿Por qué?

¡No lo sé! Creo que una vez grabamos y queda publicado, ya fue. Pienso en lo que viene, y ya, ¿entiendes?

¿Se considera un perfeccionista? ¿No le gusta repasar lo que ha hecho antes?

¡No! (risas). Yo solía ser así, muy perfeccionista, todo tenía que quedar perfecto y tenía una especie de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), pero llegué a un punto en el que decidí que quería hacer música y compartirla (risas). Llegó a un punto en el que dije, esto es, y punto. Cuando hacemos sesiones en vivo nos preguntan si queremos oírlas después, y siempre les digo que no, como quedaron, quedaron. Sigamos adelante.

¿Qué proyectos trae FIDLAR este año?

Estamos trabajando desde ya en un disco. Creo que con el Internet y todo lo que está pasando, los músicos de rock deben aprender de lo que está pasando en el pop y el hip hop, incluso en Soundcloud. Tenemos que empezar a adaptarnos a la forma en que la música está siendo consumida. Nuestro último disco salió hace cuatro años ya, es demasiado tiempo. Siempre que hacemos discos salimos de gira, y por eso es que nos toma tanto tiempo hacer otro, porque siempre estamos de gira, no tenemos tiempo. De hecho tuvimos una charla ayer como banda, y estuvimos de acuerdo en que queremos un nuevo álbum en 2020.

Sabemos que han estado experimentando con algunos sonidos electrónicos, ¿veremos algo de eso en el siguiente álbum?

Sí, de hecho hay bastante electrónica. Nos lanzamos a hacerlo (risas).

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ