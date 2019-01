13 años del primer disco de los Arctic Monkeys... ¡una obra maestra!

Los fanáticos de los Arctic Monkeys están de celebración: Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, primer disco de la agrupación británica, está cumpliendo 13 años de vida musical. En PUBLIMETRO le hacemos un homenaje a este disco lleno de frustraciones, que sin duda, es una obra maestra de la música que le dio un cambio radical al indie rock de UK.

El particular título de este álbum viene de uno de los diálogos de una película británica de los año 60. Se trata de Saturday Night And Sunday Morning. 17 años tenían Alex Turner y su combo cuando grabaron este disco producido por Jim Abbiss y Alan Smyth. Este ha sido el debut discográfico más importante para una banda de Reino Unido en las últimas dos décadas, vendiendo más de 360.000 copias en la primera semana de lanzamiento. I Bet You Look Good on the Dancefloor hace un pequeño homenaje a Duran Duran al refererirse de manera indirecta a la canción Rio. Se dice que Alex Turner y Matt Helders fueron motivados a unirse a hacer música luego de escuchar Take it or leave it de The Strokes. 7 de abril de 2019. La fecha en la que regresarán los Arctic Monkeys a Colombia. Lo harán en medio de una nueva versión del Festival Estéreo Picnic.

13 años, 13 canciones. Estos son los temas de este debut:

The View from the Afternoon

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Fake Tales of San Francisco

Dancing Shoes

You Probably Couldn't See for the Lights But You Were Staring Straight at Me

Still Take You Home

Riot Van

Red Light Indicates Doors Are Secured

Mardy Bum

Perhaps Vampires Is a Bit Strong But…

When the Sun Goes Down

From the Ritz to the Rubble

A Certain Romance

Primer disco de los Arctic Monkeys

