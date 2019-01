Para los televidentes, ellos no lograron dominar a las mascotas. Participantes de La agencia fueron motivo de burlas luego de desfile con perros.

Las agencias tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto en el que desfilaron con perros.

Sin embargo, más de uno no pudo con la mascota elegida, por lo que fueron motivos de chistes por parte de los fanáticos del reality.

A continuación los comentarios de los seguidores en Twitter, donde el programa suele ser tendencia cada noche:

simón el bonito JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ #LaAgenciaBatallaDeModelos

— the less i know the better 🇨🇴 (@harryxnickr) January 24, 2019