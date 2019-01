Ocurrió en un nuevo capítulo del programa. Burlas a la pinta de Franklin Ramos en La agencia.

Este miércoles los participantes tuvieron que pasar por una nueva eliminación.

Sara, Miguel (Jesús), Valeria y Sebastián, fueron los modelos que tuvieron que enfrentarse al reto de la selfie.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue el atuendo que usó Franklin. ¿A usted qué le pareció el peinado y la pinta del jurado del reality de Caracol?

A continuación los comentarios de los seguidores en Twitter, donde el programa suele ser tendencia cada noche:

franklin se ve horrible #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/heZoB0seTj

— the less i know the better 🇨🇴 (@harryxnickr) January 24, 2019