Lo hizo en una entrevista con el programa Lo sé todo. Yina Calderón se despacha contra Lina Tejeiro.

Allí aseguró que “para nadie es un secreto que esta niña no es de mi gusto. Ella no me cae muy bien que digamos”.

Y después contó el momento en el que comenzó su molestia hacia la actriz de La ley del corazón.

Yo acababa de salir de Protagonistas y la vi y dije: ‘wow, Samy, de Padres e hijos’. Fui y le pedí una foto y ella: ‘sí, claro’ (imitando el gesto de Lina tocándose el pelo). Se tomó la foto, y cuando yo volteé, le hizo a la amiga que yo (dedo en la boca y sonido de arcada) y se limpió".

Y agregó: "Entonces yo dije: ‘qué vieja tan, tan prepotente, tan creída y tan falta de humildad’. Desde ahí no es de mi gusto. No porque la gente diga de ella, no me importa, porque uno no sabe la vida de nadie, pero me lo hizo a mí”.

En medio de la entrevista también aseguró que le molestó tanto el incidente, que estuvo a punto de golpearla:

“Yo casi me devuelvo y le pego la mechoneada… pero dije ‘pa’ qué me pongo a hacer’”.

