La respuesta de Jéssica Cediel para los cristianos que la quieren fuera de su iglesia

Una de las más bellas del país, tal como muchos la consideran, es también una de las más criticadas.

Especialmente por los sectores religiosos luego de que ella se declarara cristiana hace algunos meses.

Al parecer, a los cristianos no les gusta que Cediel exhiba su sensualidad en redes sociales.

En Canal 1 le preguntaron a Jéssica por qué baila, y ella respondió que era simple gusto.

"En mi caso es pasión, yo bailo desde pequeñita, no soy profesional, no me interesa serlo. No me interesa complacer a todo el mundo".

Cuando le preguntaron por las críticas, dijo:

"Los que se creen los más santos del mundo son los más pecadores y los que más juzgan (…) cuando conoces el proceso y sabes que tu relación es con él [Dios] y no con la gente, entiendes todo desde un punto de vista diferente".

